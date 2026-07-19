मंगल पर भी जिंदा रहते हैं धरती के कुछ बैक्टीरिया, अंतरिक्ष यात्रियों में संक्रमण का खतरा

एक नए अध्ययन से पता चला है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल ग्रह की मुश्किल परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को मंगल ग्रह जैसे माहौल में परखा। इस माहौल में हवा का दबाव कम था, तेज अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें थीं और नमकीन खारा पानी भी मौजूद था। ज्यादातर सूक्ष्मजीव तो टिक नहीं पाए, लेकिन कुछ बेहद मजबूत बैक्टीरिया फिर भी बच निकले। अगर, ये बैक्टीरिया अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की जगहों में ढल जाते हैं, जो मंगल की सतह के मुकाबले काफी गर्म और आरामदायक होंगी, तो इनका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है।