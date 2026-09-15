चीन के वैज्ञानिकों को क्वांटम टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में मिली बड़ी सफलता

चीन के वैज्ञानिकों को क्वांटम टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में मिली बड़ी सफलता
पूर्वी चीन सामान्य विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने एक साथ 100 चैनल्स के जरिए एक क्वांटम-एनकोडेड इमेज को टेलीपोर्ट करने में कामयाबी पाई है।
इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने लाइट की एक खास 10X10 ग्रिड का इस्तेमाल किया। इस सिस्टम में हर चैनल एक पिक्सेल की तरह काम कर रहा था।
यह प्रक्रिया आम तकनीकों के मुकाबले कहीं ज्यादा सटीक साबित हुई। यह खोज भविष्य के क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्कों के लिए एक लचीला और उच्च क्षमता वाला इंटरफेस बनाने की दिशा में एक अहम कदम हो सकती है।
नया तरीका बढ़ाता है क्वांटम नेटवर्क की क्षमता
टीम ने हर चैनल को अलग-अलग प्रोसेस करने से बचाया क्योंकि ऐसा करने से यह तरीका जल्दी ही जटिल हो जाता।
इसके बजाय, उन्होंने चीजों को आसान बनाने के लिए 100 अलग-अलग लाइट बीम का उपयोग किया और इस तरह बैंडविड्थ बढ़ाई।
इसका मतलब है कि जैसे-जैसे ज्यादा चैनल जुड़ेंगे, डाटा भेजने की क्षमता भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। यह तरीका क्वांटम नेटवर्कों को वास्तविक दुनिया में इस्तेमाल के लिए कहीं ज्यादा व्यावहारिक बनाता है।
शोधकर्ताओं का कहना है कि भविष्य में और शक्तिशाली लेजर आने से यह टेक्नोलॉजी और भी बेहतरीन हो सकती है।