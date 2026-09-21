वैज्ञानिकों ने खोजा सोलर पैनल को दमदार बनाने का तरीका

टिन पर आधारित ये खास सामग्री 'हॉट इलेक्ट्रॉन' की अतिरिक्त ऊर्जा को उम्मीद से लगभग 1,000 गुना ज्यादा समय तक रोककर रखती हैं।

ऐसा हॉट फोनन बॉटलनेक और बर्स्टीन-मॉस इफेक्ट जैसे प्रभावों के कारण होता है। टीम को उम्मीद है कि यह नई खोज अगली पीढ़ी के ऐसे सोलर पैनल बनाने में काम आएगी, जो कम ऊर्जा बर्बाद करें और ज्यादा बिजली दें। इससे स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल और भी बेहतर और स्मार्ट हो पाएगा।