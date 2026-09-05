वैज्ञानिकों ने खोजा स्ट्रोक से क्षतिग्रस्त दिमाग को फिर से विकसित करने वाला हाइड्रोजेल

ड्यूक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक खास हाइड्रोजेल तैयार किया है। यह हाइड्रोजेल इस्केमिक स्ट्रोक से क्षतिग्रस्त दिमाग के ऊतकों को सुधारने में काम आता है।

इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है, जब खून के थक्के दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचने से रोक देते हैं। आमतौर पर, इमरजेंसी में खून के थक्के हटाने वाली प्रक्रियाओं से दिमाग के आस-पास के स्वस्थ हिस्से तो बच जाते हैं, लेकिन जो ऊतक पहले ही मर चुके होते हैं, वे दोबारा ठीक नहीं हो पाते।

इसके ठीक उलट यह जेल मरे हुए ऊतकों की जगह नए ऊतकों को फिर से विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। स्ट्रोक से उबरने की दिशा में यह एक बड़ी सफलता है।