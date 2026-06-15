नबू AI असिस्टेंट अब आवाज से करेगा घर के कई काम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्मार्ट घरों को पहले से कहीं ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बना रहा है। होम असिस्टेंट और उसके अपग्रेडेड वॉयस असिस्टेंट नबू के साथ अब आप अपने घर की लाइट्स या गैजेट्स को बस आवाज से नियंत्रित कर सकते हैं।
इसके लिए आपको कोई सख्त या रटे-रटाए कमांड्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नबू आपकी पिछली बातों को भी याद रखता है, जिससे घर को ऑटोमेट करना बहुत सहज और आसान हो जाता है।
ऑफलाइन भी कर सकते हैं इस्तेमाल
सस्ते टेक्नोलॉजी और हगिंग फेस जैसे प्लेटफॉर्म्स के कारण लोग अब अपने घर पर ही AI मॉडल्स चला सकते हैं। इसके लिए उन्हें हर वक्त इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ती।
इससे आपके डाटा की गोपनीयता सुरक्षित रहती है और आप ब्लाइंड्स, सोलर पैनल्स या बिजली के इस्तेमाल जैसी चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाते हैं।
छोटे ऑफलाइन मॉडल्स के साथ भी अपने घर को ऑटोमेट करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।