नबू AI असिस्टेंट अब आवाज से करेगा घर के कई काम 

ऑफलाइन भी कर सकते हैं इस्तेमाल

सस्ते टेक्नोलॉजी और हगिंग फेस जैसे प्लेटफॉर्म्स के कारण लोग अब अपने घर पर ही AI मॉडल्स चला सकते हैं। इसके लिए उन्हें हर वक्त इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ती।

इससे आपके डाटा की गोपनीयता सुरक्षित रहती है और आप ब्लाइंड्स, सोलर पैनल्स या बिजली के इस्तेमाल जैसी चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाते हैं।

छोटे ऑफलाइन मॉडल्स के साथ भी अपने घर को ऑटोमेट करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।