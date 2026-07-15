शोध टीम AI की मदद से लगाएगी ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने का पता

यह टीम ऑटोनॉमस व्हीकल्स, स्मार्ट सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जैसी आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल करेगी।

इनकी मदद से वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि ग्रीनलैंड से पिघलकर कितना ताजा पानी समुद्र में मिल रहा है। अगर, इस ताजे पानी के कारण 'नॉर्थ अटलांटिक सबपोलर गायर' में बदलाव होते हैं तो यूरोप में सर्दियों में और ज्यादा तूफान आ सकते हैं।

बारिश के पैटर्न में भी बदलाव आ सकता है, जिससे किसानों और मछुआरों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।