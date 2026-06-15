डोरडैश के AI चैटबॉट से खाने-किराने का ऑर्डर करना हुआ आसान
टेक्नोलॉजी
डोरडैश ने हाल ही में 'आस्क डोरडैश' नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट लॉन्च किया है। अब आप इससे बात करके या तस्वीरें भेजकर खाना और किराना ऑर्डर कर सकते हैं।
आपको लंबे-चौड़े मेन्यू में घंटों ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ने बताया है कि इसका मकसद ऑर्डर करने को तेज, आसान और बिल्कुल आपकी पसंद का बनाना है।
फोटो के जरिए देगा सुझाव
आप चैटबॉट को अपनी पसंद बता सकते हैं या फिर आप किसी रेसिपी की तस्वीर अपलोड करके भी किराने के सुझाव ले सकते हैं।
आपकी बातचीत और तस्वीरों को समझकर आस्क डोरडैश आपको यह सोचने की परेशानी से बचाता है कि क्या ऑर्डर करें।