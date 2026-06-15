डिज्नी ने AI के उपयोग को लेकर इंजीनियर्स पर कसी नकेल 

AI एडॉप्शन डैशबोर्ड लॉन्च किया

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डिज्नी ने एक 'AI एडॉप्शन डैशबोर्ड' भी लॉन्च किया है। यह डैशबोर्ड बताता है कि इन टूल्स का कितना और कैसे इस्तेमाल हो रहा है।

इसका मकसद सिर्फ ज्यादा उपयोग को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि समझदारी से इनके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है।

हालांकि, इस साल की शुरुआत में OpenAI के साथ डिज्नी की डील नहीं हो पाई थी, फिर भी कंपनी की टीमें कोडिंग को तेज करने के लिए AI के साथ नए-नए प्रयोग जारी रखे हुए हैं।