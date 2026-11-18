डेल ने भारत में प्रोफेशनल हेडसेट की एक नई सीरीज लॉन्च की है। इसमें प्रो 3 वायर्ड और प्रो 3 वायरलेस एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC), प्रो 5 वायर्ड ANC और प्रो 5 वायरलेस ANC शामिल हैं। जल्द ही प्रो 7 वायरलेस ANC भी बाजार में आएगा।

इन हेडसेट को खास तौर पर वर्क कॉल के लिए तैयार किया गया है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित माइक्रोफोन नॉइज कैंसलेशन की सुविधा है, जो आपकी आवाज को बिल्कुल साफ रखती है, भले ही आपके आस-पास कितना भी शोर हो।

कुछ मॉडल्स में एक्टिव नॉइज कैंसलेशन भी मिलता है, जिससे आप काम पर और अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। यह नई लॉन्चिंग पिछले साल पेश किए गए डेल के प्रो प्लस ईयरबड्स TWS के बाद हुई है।