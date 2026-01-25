दिल्ली पुलिस AI की मदद से रखेगी अपराधियों पर नजर, गणतंत्र दिवस पर होगा इस्तेमाल
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब पुलिस को सशक्त बनाने के लिए भी किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस पहली बार AI तकनीक से लैस स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल करेगी। इन चश्मों में फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर (FRS) और थर्मल इमेजिंग जैसी कई सुविधाएं हैं। स्मार्ट ग्लासेज के जरिए पुलिस को भीड़ में भी संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिलेगी। ये स्मार्ट ग्लास एक भारतीय कंपनी ने बनाए हैं।
जांच
ऐसे होगी अपराधियों की पहचान
बताया जा रहा है कि AI-संचालित स्मार्ट ग्लास अपराधियों के पुलिस डाटाबेस से जुड़े हुए हैं। इन चश्मों का उपयोग जमीनी स्तर पर तैनात कर्मियों द्वारा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों की तुरंत पहचान करने के लिए किया जाएगा। अगर, किसी व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ये चश्मे पुलिसकर्मियों को एक हरा बॉक्स दिखाएंगे और आपराधिक रिकॉर्ड हुआ है तो लाल बॉक्स नजर आएगा। अपराधी के मेकअप करने के बाद भी यह उसे पकड़ लेगा।
फायदा
मैनुअल चेकिंग की समस्या होगी दूर
पुलिस के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, ये चश्मे 26 जनवरी को फील्ड पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे। चश्मे मोबाइल फोन से कनेक्ट होंगे। पुलिसकर्मी इन्हें पहने होंगे और जैसे ही कोई व्यक्ति इन चश्मों के सामने आएगा तो सिस्टम उसके चेहरे की पहचान को पुलिस डाटाबेस से मिलाएगा। अगर, उसका चेहरा डाटाबेस में मौजूद हुआ तो पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकेगी और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मैनुअल चेकिंग की जरूरत कम हो जाएगी।