दिल्ली पुलिस AI की मदद से रखेगी अपराधियों पर नजर, गणतंत्र दिवस पर होगा इस्तेमाल

जांच

ऐसे होगी अपराधियों की पहचान

बताया जा रहा है कि AI-संचालित स्मार्ट ग्लास अपराधियों के पुलिस डाटाबेस से जुड़े हुए हैं। इन चश्मों का उपयोग जमीनी स्तर पर तैनात कर्मियों द्वारा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों की तुरंत पहचान करने के लिए किया जाएगा। अगर, किसी व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ये चश्मे पुलिसकर्मियों को एक हरा बॉक्स दिखाएंगे और आपराधिक रिकॉर्ड हुआ है तो लाल बॉक्स नजर आएगा। अपराधी के मेकअप करने के बाद भी यह उसे पकड़ लेगा।