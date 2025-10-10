दिल्ली में व्हाट्सऐप पर मिलेगी आवेदन करने की सुविधा, जानिए क्या मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
दिल्ली के लोग जल्द ही मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप पर जन्म और जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने 'व्हाट्सऐप के जरिए शासन' पहल के तहत 50 विभागों की पहचान की है, जो मैसेजिंग ऐप के जरिए सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के लिए सेवाएं अब बिना किसी पहचान के और ज्यादा कुशल हो जाएंगी। सोशल मीडिया ऐप पर यह बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित होगा।
चैटबॉट
2 भाषाओं में मिलेगी चैटबॉट की सुविधा
PTI के अनुसार, दिल्ली सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (IT) हिंदी और अंग्रेजी में एक द्विभाषी चैटबॉट विकसित करने पर काम कर रहा है। इससे लोगों को सेवाओं और दस्तावेजों के लिए आवेदन करने, आवश्यक कागजात अपलोड करने और शुल्क का भुगतान करने में मदद मिल सके। ऐप के सर्विस मॉडल में एक डैशबोर्ड भी होगा, जो अधिकारियों को वास्तविक समय में अपडेट की निगरानी करने और आवेदकों के साथ विभागों की चैट का प्रबंधन करने की अनुमति देगा।
खासियत
क्या-क्या मिलेंगे व्हाट्सऐप पर फायदे?
इसके माध्यम से जन्म और जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा संपत्ति कर की जांच या भुगतान करना, वास्तविक समय में आवेदन की स्थिति पर नजर रखना जैसे काम कर सकेंगे। यह यूजर्स को उनके आवेदनों के माध्यम से चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करेगा। लोग आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, सुरक्षित रूप से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और सीधे व्हाट्सऐप पर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।