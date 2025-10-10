दिल्ली में व्हाट्सऐप पर आवेदन करने की सुविधा मिलेगी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

दिल्ली में व्हाट्सऐप पर मिलेगी आवेदन करने की सुविधा, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

दिल्ली के लोग जल्द ही मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप पर जन्म और जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने 'व्हाट्सऐप के जरिए शासन' पहल के तहत 50 विभागों की पहचान की है, जो मैसेजिंग ऐप के जरिए सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के लिए सेवाएं अब बिना किसी पहचान के और ज्यादा कुशल हो जाएंगी। सोशल मीडिया ऐप पर यह बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित होगा।