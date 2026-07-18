वॉल स्ट्रीट में निराशाजनक गुजरा पिछला सप्ताह, टेक शेयरों की चमक फीकी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर उत्साह कम होने की वजह से सेमीकंडक्टर शेयरों में गिरावट आई, जिससे हाई-ग्रोथ टेक कंपनियों को भारी नुकसान हुआ।

सब्सक्राइबर बढ़ने की धीमी रफ्तार और दर्शकों की संख्या घटने के डाटा से जुड़ी चिंताओं के बाद नेटफ्लिक्स 10 फीसदी से ज्यादा गिर गया।

एक अच्छी खबर ये रही कि ऐपल ने एनवीडिया से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब वापस छीन लिया, जिससे निवेशकों के बीच बदलता मूड साफ नजर आ रहा है।