वॉल स्ट्रीट में निराशाजनक गुजरा पिछला सप्ताह, टेक शेयरों की चमक फीकी
अमेरिकी शेयर बाजार पिछले सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान टेक और सेमीकंडक्टर शेयरों में भारी गिरावट देखी गई।
नैस्डैक और S&P 500 दोनों ही 1 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए क्योंकि निवेशक ज्यादा सतर्क हो गए थे। भले ही कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मध्य पूर्व के तनाव की वजह से एनर्जी शेयरों में थोड़ी बढ़त हुई, लेकिन ये पूरे बाजार की दिशा को नहीं बदल पाया।
सेमीकंडक्टर शेयरों में आई गिरावट
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर उत्साह कम होने की वजह से सेमीकंडक्टर शेयरों में गिरावट आई, जिससे हाई-ग्रोथ टेक कंपनियों को भारी नुकसान हुआ।
सब्सक्राइबर बढ़ने की धीमी रफ्तार और दर्शकों की संख्या घटने के डाटा से जुड़ी चिंताओं के बाद नेटफ्लिक्स 10 फीसदी से ज्यादा गिर गया।
एक अच्छी खबर ये रही कि ऐपल ने एनवीडिया से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब वापस छीन लिया, जिससे निवेशकों के बीच बदलता मूड साफ नजर आ रहा है।
महंगाई बढ़ने का जोखिम बरकरार
जहां कुछ बैंकों ने 2009 के बाद से अपना सबसे अच्छा ट्रेडिंग नतीजे दर्ज किए, वहीं बाजार का उत्साह कम रहा क्योंकि दूसरे क्षेत्रों से मिले अनुमान निराशाजनक थे।
एक फेडरल रिजर्व अधिकारी ने भी हर तरफ से महंगाई बढ़ने के खतरों की चेतावनी दी क्योंकि कंपनियों ने तत्काल कदम उठाने की मांग की थी।