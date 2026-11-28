कोरिया पोस्ट ने तुरंत डिलीवरी की जगह बदलने वाले फीचर को बंद कर दिया है। साथ ही आगे और डाटा लीक होने से रोकने के लिए अपनी मोबाइल साइट पर विदेशों से पहुंच भी रोक दी है।

कोरिया पोस्ट के प्रमुख पार्क इन-ह्वान ने इस सेंधमारी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने बताया कि वे यह जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन-कौनसी जानकारी लीक हुई है और यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो।

हाल के दिनों में दक्षिण कोरिया की सरकारी एजेंसियों पर लगातार साइबर हमले हो रहे हैं और यह घटना उसी सिलसिले का एक हिस्सा है।