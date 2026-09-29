पेंटागन-FBI के लाखों कर्मचारियों का डाटा लीक, जॉब साइट में भी लगाई सेंध

पेंटागन ने प्रभावित लोगों को पहचान सुरक्षा देने की पेशकश की है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि किसी की जानकारी का गलत इस्तेमाल किया गया हो।

FBI अपनी जॉब वेबसाइट से जुड़े एक अलग मामले की जांच में जुटा है। शाइनीहंटर्स नाम के एक हैकर समूह ने इस सेंधमारी की जिम्मेदारी ली है।

उनका कहना है कि उनका इरादा पैसे वसूलने का नहीं, बल्कि यह एक मार्केटिंग कैंपेन था। FBI ने उन कर्मचारियों को सलाह दी है, जो इस घटना से प्रभावित हो सकते हैं। एजेंसी ने बताया कि केवल अवर्गीकृत सिस्टम पर ही हमला हुआ है। साथ ही, कर्मचारियों को सतर्क रहने की अपील भी की गई है।