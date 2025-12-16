सर्च परिणामों में मिले खतरनाक ChatGPT और ग्रोक मैलवेयर, जानिए इससे कैसे रहें सुरक्षित 

साइबर अपराधी OpenAI के ChatGPT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डिवाइसों में डाटा चुराने वाला मैलवेयर (इन्फोस्टीलर) इंस्टॉल कर रहे हैं। कैस्पर्सकी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मैकओएस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के एटलस ब्राउजर को इंस्टॉल करने से जुड़ा एक नया ChatGPT आधारित मैलवेयर अभियान चल रहा है। हैकर्स गूगल पर पेड सर्च विज्ञापनों का इस्तेमाल करके इंटरनेट यूजर्स को चैटबॉट के जरिए मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए लुभा रहे हैं।

शुरुआत इस तरह डाला जा रहा मैलवेयर अगर, आप गूगल पर 'ChatGPT एलटस' खोजते हैं तो बहुत संभावना है कि जो पहला स्पॉन्सर्ड लिंक सामने आएगा। यहां आपको डाउनलोड शीर्षक वाला वेबपेज दिखेगा। उस लिंक पर क्लिक करने से आप ChatGPT डॉट कॉम वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको 'एटलस ब्राउजर' के लिए एक छोटा इंस्टॉलेशन गाइड दिखाई देगा, जो असली ब्राउजर होने का दिखावा कर रहा है। इस इंस्टॉलेशन गाइड से सावधान रहें और किसी कोड को कॉपी-पेस्ट करने के निर्देशों का पालन न करें।

इंस्टॉलेशन गाइड इंस्टॉलेशन गाइड में होता है मैलवेयर यह एक मैलवेयर इंस्टॉलेशन गाइड है, जो 'इन्फोस्टीलर' नामक मैलवेयर को इंस्टॉल करता है, न कि एटलस ब्राउजर को। ChatGPT पर आधारित यह मैलवेयर गाइड आपसे मैक के टर्मिनल में एक कमांड को कॉपी, पेस्ट और एक्जीक्यूट करने और सभी अनुमतियां सक्षम करने के लिए कहेगा। आप ऐसा करते हैं तो 'एटॉमिक मैकओएस स्टीलर' (AMOS) इन्फोस्टीलर सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा और आपका डाटा चुरा लेगा। हंट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रोक का भी दुरुपयोग किया जा रहा है।

