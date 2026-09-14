आर्कटिक में तूफानों के झुंड से बर्फ दोगुनी तेजी से पिघल रही, वैज्ञानिकों का खुलासा

डॉ लार्स ओ की टीम के शोधकर्ताओं ने दशकों पुराने सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल कर इन तूफानों के पैटर्न पर नजर रखी।

उन्होंने पाया कि इन तूफानों का असर अकेले तूफान से लगभग 2.5 गुना ज्यादा देर तक बना रहता है और कुछ जगहों पर तो यह 7 गुना भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है।

पतली बर्फ एक कमजोर ढाल की तरह काम करती है, जिससे आर्कटिक के तटीय समुदायों को तूफानों से ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में जैसे-जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, इन बदलावों को समझना बेहद जरूरी है।