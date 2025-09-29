त्योहारी सीजन में बढ़े साइबर अपराध के मामले, ऐसे ठगी कर रहे हैं जालसाज

साइबर अपराध के मामले देश में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और त्योहारी सेल के दौरान साइबर जालसाजों ने ठगी करने का प्रयास और बढ़ा दिया है। त्योहारों में ऑनलाइन खरीदारी और भुगतान बढ़ने से धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ते हैं। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक ने ठगों को और ताकत दी है। अब वे लोगों की आदतों और खोज पैटर्न का फायदा उठाकर व्यक्तिगत और भरोसेमंद मैसेज भेजने में सक्षम हो गए हैं।

मामले त्योहारी सीजन में 40 प्रतिशत बढ़े हमले साइबर सुरक्षा कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक, इस त्योहारी सीजन में साइबर हमलों में लगभग 40 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑनलाइन शॉपिंग साइटों, बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल वॉलेट का उपयोग करने वाले लोग सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। कई मामलों में ठग असली कंपनियों के नाम से नकली लिंक भेजकर लोगों से बैंक डिटेल और OTP जैसी निजी जानकारी हासिल कर रहे हैं। यह बढ़ोतरी त्योहारों की भीड़भाड़ और जल्दबाजी के कारण हो रही है।

तरीका 15 प्रतिशत हमले व्यवहार आधारित रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 15 प्रतिशत साइबर हमले पूरी तरह व्यवहार-आधारित हैं। इसमें ठग पहले पीड़ित की ऑनलाइन गतिविधियों, पसंद और सर्च हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं। इसके बाद उसी से मिलते-जुलते संदेश और लिंक तैयार कर भेजते हैं, जिससे लोग उन्हें असली मानकर क्लिक कर देते हैं। जनरेटिव AI और मशीन लर्निंग टूल्स की मदद से यह प्रक्रिया और आसान हो गई है, जिससे मैसेज और भी ज्यादा असली और व्यक्तिगत लगते हैं।