फिशिंग ईमेल के जरिए बढ़ रही साइबर ठगी, जानिए कैसे रहें सुरक्षित

आजकल फिशिंग ईमेल के जरिए साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ठग ऐसे ईमेल भेजते हैं जो देखने में बिल्कुल असली कंपनी या बैंक के मेल जैसे लगते हैं। लोग इन पर भरोसा करके लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अपनी निजी जानकारी साझा कर बैठते हैं। इसके बाद ठग आसानी से उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं या हासिल किए हुए डाटा का किसी और तरह गलत इस्तेमाल करने लगते हैं।

फिशिंग फिशिंग ईमेल कैसे करता है काम? फिशिंग ईमेल में आमतौर पर नकली लिंक, फर्जी ऑफर या बैंक अपडेट का मैसेज होता है। जब यूजर इन लिंक पर क्लिक करता है तो वह नकली वेबसाइट पर पहुंच जाता है। वहां वह पासवर्ड, कार्ड डिटेल या OTP डाल देता है। यह जानकारी सीधे ठगों तक पहुंच जाती है। इस तरह आसानी से साइबर जालसाज लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं या उनकी पहचान का दुरुपयोग करते हैं।

उपाय फिशिंग से बचने के उपाय ऐसे ईमेल से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि किसी भी अनजान मेल में आए लिंक पर क्लिक न करें। बैंक और सरकारी संस्थान कभी भी ईमेल या संदेश में पासवर्ड और OTP नहीं मांगते। इसलिए ऐसे मेल को तुरंत डिलीट कर देना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। अगर कोई ऑफर या इनाम का लालच दे रहा हो, तो उसकी सच्चाई अलग से वेबसाइट या हेल्पलाइन पर जांच लेना हमेशा जरूरी है।