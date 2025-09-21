LOADING...
यूरोपीय हवाई अड्डों पर हुए साइबर हमले का असर भारत तक, दिल्ली ने जारी की एडवाइजरी

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 21, 2025
11:00 am
क्या है खबर?

यूरोपीय हवाई अड्डों पर हुए साइबर हमले के कारण बड़े स्तर पर एयरलाइन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अब इस साइबर हमले को लेकर भारत में भी चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (DIAL) ने बताया कि लंदन हीथ्रो समेत कई यूरोपीय हवाई अड्डों पर चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम पर हमले के कारण दिल्ली से यूरोप जाने वाली और वहां से आने वाली उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की संभावना है।

सलाह

दिल्ली हवाई अड्डे की सलाह

DIAL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यूरोप जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को अपनी एयरलाइन से संपर्क कर ताजा उड़ान कार्यक्रम की जानकारी लेनी चाहिए। DIAL ने यात्रियों को फ्लाइट शेड्यूल की पुष्टि करने और समय से पहले हवाई अड्डे पहुंचने की सलाह दी है। यह एडवाइजरी यूरोपीय हवाई अड्डों पर जारी साइबर हमले के चलते दी गई है, ताकि यात्री किसी अचानक बदलाव से बच सकें।

बाधा

यूरोप में उड़ानों में बड़ी बाधा

लंदन हीथ्रो, ब्रुसेल्स और बर्लिन जैसे प्रमुख यूरोपीय हवाई अड्डों पर शनिवार को चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम को निशाना बनाकर साइबर हमला किया गया। इस हमले के कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और यातायात बाधित हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, हीथ्रो से 651, ब्रुसेल्स से 228 और बर्लिन से 226 उड़ानों का संचालन तय था, जिनमें से कुल 29 उड़ानें रद्द कर दी गईं। सेवा प्रदाता पर हमले का असर एयरलाइनों तक पहुंचा।

चेतावनी

एयर इंडिया की यात्रा चेतावनी

एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले वेब चेक-इन अवश्य कर लें। एयरलाइन ने कहा कि ऐसा करने से हवाई अड्डे पर प्रक्रिया सुचारू रहेगी और किसी भी अप्रत्याशित देरी से बचा जा सकेगा। लंदन से उड़ान भरने वाले यात्रियों को विशेष रूप से यह सलाह दी गई है। एयर इंडिया ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यात्री अपनी उड़ानों का स्टेटस समय-समय पर जांचते रहें।