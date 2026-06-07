क्राउडस्ट्राइक CEO ने AI के हैकिंग खतरों को लेकर दी गंभीर चेतावनी टेक्नोलॉजी Jun 07, 2026

क्राउडस्ट्राइक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉर्ज कुर्ट्ज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से पैदा हो रहे हैकिंग के खतरों को लेकर आगाह किया है।

उन्होंने खासकर AI पर हो रहे बेतहाशा खर्च और इसकी वजह से बढ़ती सुरक्षा कमजोरियों पर चिंता जताई है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो हैकिंग का कोई अनुभव नहीं रखते। उन्होंने यह भी बताया कि एंथ्रोपिक के साथ मिलकर बनाया गया एक नया मॉडल मुश्किल हैकिंग को अपने आप अंजाम दे सकता है।

हाल ही में एक टेस्ट में सिर्फ एक बड़ी कंपनी में 4.5 करोड़ सुरक्षा खामियां सामने आईं। कुर्ट्ज ने इसे 'साइबर सुरक्षा का Y2K' बताया और जोर देकर कहा, "इसका पैमाना इतना बड़ा है कि पहले कभी नहीं देखा गया। हमें अभी इस पर कार्रवाई करनी होगी।"