क्राउडस्ट्राइक CEO ने AI के हैकिंग खतरों को लेकर दी गंभीर चेतावनी
क्राउडस्ट्राइक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉर्ज कुर्ट्ज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से पैदा हो रहे हैकिंग के खतरों को लेकर आगाह किया है।
उन्होंने खासकर AI पर हो रहे बेतहाशा खर्च और इसकी वजह से बढ़ती सुरक्षा कमजोरियों पर चिंता जताई है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो हैकिंग का कोई अनुभव नहीं रखते। उन्होंने यह भी बताया कि एंथ्रोपिक के साथ मिलकर बनाया गया एक नया मॉडल मुश्किल हैकिंग को अपने आप अंजाम दे सकता है।
हाल ही में एक टेस्ट में सिर्फ एक बड़ी कंपनी में 4.5 करोड़ सुरक्षा खामियां सामने आईं। कुर्ट्ज ने इसे 'साइबर सुरक्षा का Y2K' बताया और जोर देकर कहा, "इसका पैमाना इतना बड़ा है कि पहले कभी नहीं देखा गया। हमें अभी इस पर कार्रवाई करनी होगी।"
AI पर बढ़ रहा खर्च
गार्टनर की मानें तो दुनियाभर में AI पर 2,500 अरब डॉलर (करीब 2.3 लाख अरब रुपये) का भारी-भरकम खर्च होने वाला है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां सुरक्षा तैयारियों में पीछे छूट रही हैं।
कुर्ट्ज ने इसकी तुलना आईफोन के शुरुआती दौर से की है, लेकिन साथ ही आगाह किया कि यह उससे कहीं ज्यादा तेज और जोखिम भरा है।
व्यापार के लिहाज से देखें तो क्राउडस्ट्राइक के आंकड़े काफी मजबूत दिख रहे हैं। कंपनी का पहली तिमाही का राजस्व 26 फीसदी बढ़कर 1.39 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसके अलावा, सब्सक्रिप्शन सेल्स और आवर्ती राजस्व दोनों में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।