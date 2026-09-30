AI के बेकाबू होने पर OpenAI के कर्मचारियों और शोधकर्ताओं ने जताई चिंता

सुरक्षा शोधकर्ताओं ने ChatGPT में ऐसी खामियों का पता लगाया, जिनसे आंतरिक चैट और यूजर डाटा जैसी संवेदनशील जानकारियां लीक हो सकती थीं।

हैकट्रॉन ने एक प्रतिद्वंद्वी AI की मदद से एक बड़ी समस्या उजागर की थी, जिसके बाद OpenAI को कुछ आनाकानी के बाद 6,500 डॉलर (करीब 6 लाख रुपये) का भुगतान करना पड़ा।

एक और प्राइवेसी बग के सामने आने पर कंपनी ने उस खामी को ठीक किया और शोधकर्ताओं को 500 डॉलर (करीब 47,000 रुपये) दिए।

OpenAI का कहना है कि अपनी टेक के लगातार विकसित होने के साथ-साथ वह सुरक्षा बनाए रखने पर काम कर रही है। यह एक ऐसी चुनौती है, जिससे फिलहाल पूरा AI उद्योग जूझ रहा है।