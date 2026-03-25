क्रेड में आया नया फीचर, यूजर्स चेहरा दिखाकर कर सकेंगे UPI से भुगतान

पेमेंट प्लेटफॉर्म क्रेड ने अपने यूजर्स के लिए UPI ट्रांजैक्शन को और आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नया फीचर शुरू किया है। अब यूजर फेस ID या फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक तरीके से पेमेंट को ऑथराइज कर सकेंगे। यह सुविधा पारंपरिक UPI पिन के विकल्प के तौर पर काम करेगी। कंपनी का कहना है कि इससे पेमेंट प्रक्रिया तेज होगी और यूजर्स को बार-बार पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे अनुभव बेहतर बनेगा।

सीमा 5,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन में सुविधा उपलब्ध कंपनी के अनुसार, यह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फिलहाल 5,000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध है और धीरे-धीरे इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यह फीचर iOS और एंड्रॉयड दोनों डिवाइस पर आसानी से काम करेगा। यूजर अपने फोन में पहले से सेट फेस ID या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे छोटे-छोटे पेमेंट करना और भी आसान हो जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो जल्दी और बिना झंझट के ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं।

सुरक्षा सुरक्षा बढ़ाने पर कंपनी का ध्यान क्रेड का कहना है कि यह फीचर यूजर्स की सुरक्षा को पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाएगा। कई बार पिन लीक होने या गलत टाइप होने से फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम इससे बचाने में काफी मदद करेगा। इसके अलावा, यह गलत पिन डालने की समस्या को भी काफी हद तक कम करेगा और ट्रांजैक्शन की सफलता दर को बेहतर बनाएगा। इससे यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद पेमेंट अनुभव मिलेगा।

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