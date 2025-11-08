गूगल जेमिनी में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं (तस्वीर: एक्स/@thealexbanks)

गूगल जेमिनी पर बना सकते हैं एनिमेटेड वीडियो, जानिए क्या है तरीका

क्या है खबर?

गूगल ने अपने जेमिनी ऐप में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए साउंड इफेक्ट और डायलॉग के साथ एक छोटा एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए किसी प्रशिक्षण भी जरूरत नहीं है। इस फीचर को लेकर कंपनी ने आधिकारिक मेड बाय गूगल एक्स अकाउंट पर एक छोटा-सा वीडियो भी शेयर किया है। यह वीडियो मैजिक सिर्फ गूगल AI प्रो या अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है। फ्री यूजर्स को प्रोमो के जरिए सीमित एक्सेस मिलता है।