गूगल जेमिनी पर बना सकते हैं एनिमेटेड वीडियो, जानिए क्या है तरीका 
गूगल जेमिनी में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं (तस्वीर: एक्स/@thealexbanks)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 08, 2025
01:02 pm
क्या है खबर?

गूगल ने अपने जेमिनी ऐप में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए साउंड इफेक्ट और डायलॉग के साथ एक छोटा एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए किसी प्रशिक्षण भी जरूरत नहीं है। इस फीचर को लेकर कंपनी ने आधिकारिक मेड बाय गूगल एक्स अकाउंट पर एक छोटा-सा वीडियो भी शेयर किया है। यह वीडियो मैजिक सिर्फ गूगल AI प्रो या अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है। फ्री यूजर्स को प्रोमो के जरिए सीमित एक्सेस मिलता है।

तरीका 

इस तरह से बना सकते हैं एनिमेटेड वीडियो 

मेड बाय गूगल एक्स अकाउंट पर शेयर किए वीडियो में बताया है कि कैसे कुछ शब्द लिखकर और तस्वीरों से एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। वीडियाे में जेमिनी पर 2 घरेलू पौधों की एक इमेज दी गई थी और साथ में प्रॉम्प्ट दिया गया। इसके बाद टूल ने एक 8 सेकंड का वीडियो तैयार किया, जिसमें पौधे स्वाभाविक रूप से बोलते और हिलते हुए दिखाई दिए, जिसे बैकग्राउंड म्यूजिक और वातावरण के साउंड के साथ सेट किया गया था।

ट्विटर पोस्ट

वीडियो में दी फीचर की जानकारी 

ऑफर 

इस ऑफर में कर सकते हैं फ्री में उपयोग

जेमिनी का वीडियो-जनरेशन फीचर गूगल AI प्रो या अल्ट्रा प्लान के तहत पेड सब्सक्राइबर्स तक ही सीमित है। रिलायंस जियो ने नया ऑफर पेश किया है, जिसमें उसके 5G प्लान के साथ 3,500 रुपये से ज्यादा कीमत का 18 महीने का गूगल AI प्रो सब्सक्रिप्शन शामिल है। यह ऑफर फिलहाल जियो के 349 रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाले 5G अनलिमिटेड प्लांस के प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिसे उन्हें 18 महीने तक जारी रखना होगा।