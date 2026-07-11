टूटी स्क्रीन से तंग आकर भारतीय समय से पहले बदल रहे फोन, सर्वे में खुलासा

लोग बेहतर सामग्री के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार

इस सर्वे में पता चला है कि पिछले साल 87 फीसदी लोगों का फाेन गिरने से टूट गया था और आधे से ज्यादा यूजर फोन खराब होने की चिंता में रहे। टूटी स्क्रीन की वजह से 5 में से एक यूजर को किसी जानकार से मरम्मत करवानी पड़ी और करीब आधे लोगों ने इसे ठीक करवाने में 2,000 रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए।

फोन की मजबूती ने 61 फीसदी लोगों के खरीद के फैसले को प्रभावित किया है। टूटने से बचाव और खरोंच से सुरक्षा जैसे फीचर अब बहुत जरूरी माने जाते हैं।

इसके अलावा, 74 फीसदी लोगों ने कहा कि वे बेहतर सामग्री के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं, ऐसे में यह कोई हैरानी की बात नहीं कि गोरिल्ला ग्लास इतना लोकप्रिय क्यों है।