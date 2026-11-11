कॉर्नेल के वैज्ञानिकों ने बनाया नमक के दाने से छोटा ब्रेन इम्प्लांट

मोटे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मदद से MRI स्कैन के दौरान दिमाग से बिजली के रिकॉर्ड लिए जा सकेंगे, जो काम मौजूदा डिवाइस नहीं कर पाते।

इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले प्रोफेसर एल्योशा मोलनार ने बताया कि उन्होंने चूहों पर इसका टेस्ट किया था। इसमें दिमाग की गतिविधियों को बिना किसी नुकसान के रिकॉर्ड किया गया।

टीम इम्प्लांट को स्पाइनल कॉर्ड की निगरानी जैसे कामों के लिए इस्तेमाल करने को लेकर उत्साहित है। वे इसे भविष्य में ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स को आर्टिफिशियल स्कल प्लेट्स में जोड़ने जैसे नए प्रयोगों में भी देख रहे हैं।

यह छोटी तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, जो हमारे दिमाग का अध्ययन करने और उसके इलाज के तरीके को बदल सकता है।