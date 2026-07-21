पोप लियो के लेख AI ने नहीं इंसान ने लिखे, जांच में हुआ साबित

अपनी किताब 'मैग्निफिका ह्यूमैनिटास' में पोप लियो ने AI के बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने की चेतावनी दी थी। उन्होंने ऐसी तकनीक की बात की, जो इंसानों के लिए सही हो और हर किसी की पहुंच में हो। इस बात की पुष्टि करने वाली टीम ने बहुत कड़े नियम और सबसे बढ़िया जांच करने वाले टूल इस्तेमाल किए।

ऑस्ट्रेलियाई कैथोलिक यूनिवर्सिटी के ज्लाटो स्क्रबिस ने बताया कि वर्तमान में लोग वाकई यह जानना चाहते हैं कि वे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वह किसी इंसान ने ही लिखा है।