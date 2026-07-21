पोप लियो के लेख AI ने नहीं इंसान ने लिखे, जांच में हुआ साबित
हाल ही में हुई एक जांच के बाद यह सामने आया है कि पोप लियो XIV के सभी भाषण और लेख इंसानों ने ही लिखे हैं, जिनमें उनकी नई किताब 'मैप्स ऑफ होप' भी शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई टेक कंपनी 'प्राउडली ह्यूमन' ने ऑस्ट्रेलियाई कैथोलिक यूनिवर्सिटी के जानकारों और वेटिकन के कार्डिनल्स के साथ मिलकर इसकी दोबारा जांच की।
इस जांच का मकसद यह पक्का करना था कि इन लेखों में कहीं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शामिल तो नहीं था।
टीम ने सटीक जांच टूल्स का किया इस्तेमाल
अपनी किताब 'मैग्निफिका ह्यूमैनिटास' में पोप लियो ने AI के बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने की चेतावनी दी थी। उन्होंने ऐसी तकनीक की बात की, जो इंसानों के लिए सही हो और हर किसी की पहुंच में हो। इस बात की पुष्टि करने वाली टीम ने बहुत कड़े नियम और सबसे बढ़िया जांच करने वाले टूल इस्तेमाल किए।
ऑस्ट्रेलियाई कैथोलिक यूनिवर्सिटी के ज्लाटो स्क्रबिस ने बताया कि वर्तमान में लोग वाकई यह जानना चाहते हैं कि वे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वह किसी इंसान ने ही लिखा है।