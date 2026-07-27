बेंगलुरु में 5.5 साल बाद दिखेगा दुर्लभ धूमकेतु, जानिए देखने का तरीका

बेंगलुरु के लोगों को अगस्त की शुरुआत में आसमान में एक खास नजारा दिखाई देगा। धूमकेतु 10P/टेंपल 2 आसमान में 2 और 3 अगस्त को दिखाई देगा।

यह धूमकेतु हर 5.5 साल में एक बार पृथ्वी के करीब आता है। इसे आखिरी बार 2021 में देखा गया था। जून से इसकी चमक लगातार बढ़ रही है। इन 2 दिनों में यह सूरज और धरती दोनों के सबसे करीब रहेगा, इसलिए इसे देखना सबसे आसान होगा।