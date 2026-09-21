कोलोराडो के शिक्षक ने पहली बार खोजे वयस्क डायनासोर के पदचिह्न

ये चारों पदचिह्न 23 फीट तक फैले हुए हैं। इनसे पता चलता है कि एक वयस्क टी रेक्स लगभग 3.4 से 7.24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता होगा। इतने विशालकाय जीव के लिए यह एक सामान्य चाल की तरह ही थी। हर पदचिह्न करीब एक मीटर लंबा है और ये लगभग 6.65 करोड़ साल पुराने माने जाते हैं। इतने लंबे समय तक ये पदचिह्न सैंडस्टोन में सुरक्षित बचे रहे। अब तक तो बस इक्का-दुक्का पदचिह्न ही मिलते थे, लेकिन पदचिह्नों का यह पूरा क्रम मिलने से अब शोधकर्ता इन विशालकाय प्राचीन जीवों और उनके व्यवहार के बारे में कई और बातें आसानी से जान पाएंगे।