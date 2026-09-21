वैज्ञानिकों ने आंत के कैंसर के लिए बनाया प्रोबायोटिक्स, चूहों में दिखा अच्छा नतीजा

आम कीमोथेरेपी की तरह पूरे शरीर पर असर डालने के बजाय ये खास बैक्टीरिया एक सामान्य दवा को केवल ट्यूमर वाली जगह पर ही एक शक्तिशाली कैंसर-रोधी हथियार में बदल देते हैं।

ये बैक्टीरिया हमारी प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं और कैंसर की उन चालों को नाकाम कर देते हैं, जिनसे वह हमारी सुरक्षा प्रणाली से बच निकलता है।

इससे मरीजों को बहुत कम साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि, यह अभी शुरुआती दौर का शोध है और इंसानों पर परीक्षण करने से पहले और काम करने की जरूरत है, लेकिन यह कैंसर के इलाज को ज्यादा समझदार और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।