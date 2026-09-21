वैज्ञानिकों ने आंत के कैंसर के लिए बनाया प्रोबायोटिक्स, चूहों में दिखा अच्छा नतीजा
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने आंत के कैंसर (कोलन कैंसर) से लड़ने का एक नया और असरदार तरीका खोजा है।
उन्होंने कुछ खास प्रोबायोटिक्स को इस तरह तैयार किया है कि वे सीधे ट्यूमर के अंदर जाकर इलाज करते हैं। चूहों पर किए गए परीक्षणों में इस तरीके से 43 फीसदी मामलों में ट्यूमर पूरी तरह सिकुड़ गए। इस शोध के नतीजों को 'साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन' नाम की पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।
साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं कम
आम कीमोथेरेपी की तरह पूरे शरीर पर असर डालने के बजाय ये खास बैक्टीरिया एक सामान्य दवा को केवल ट्यूमर वाली जगह पर ही एक शक्तिशाली कैंसर-रोधी हथियार में बदल देते हैं।
ये बैक्टीरिया हमारी प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं और कैंसर की उन चालों को नाकाम कर देते हैं, जिनसे वह हमारी सुरक्षा प्रणाली से बच निकलता है।
इससे मरीजों को बहुत कम साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि, यह अभी शुरुआती दौर का शोध है और इंसानों पर परीक्षण करने से पहले और काम करने की जरूरत है, लेकिन यह कैंसर के इलाज को ज्यादा समझदार और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।