कोचीन एयरपोर्ट पर अब रोबोट दिखाएगा रास्ता, मिलेगी हर जानकारी फटाफट

यह रोबोट उड़ान की तुरंत जानकारी देता है। यात्रियों को उनके गेट तक पहुंचने में भी मदद करता है और एयरपोर्ट पर मौजूद सभी सुविधाओं के बारे में भी बताता है।

यह रोबोट केरलम की संस्कृति को भी दर्शाता है। यह कथकली और ओट्टनथुल्लल जैसे पारंपरिक कला रूपों के बारे में बताता है।

साथ ही, कलांगन में रखी मूर्तियों और कलाकृतियों के बारे में भी पर्यटकों को जानकारी देता है। इस रोबोट को पुणे की काइनेटिक्स रोबोटिक्स ने बनाया है।

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) लगातार टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और यह रोबोट उसी पहल का हिस्सा है।