कोचीन एयरपोर्ट पर अब रोबोट दिखाएगा रास्ता, मिलेगी हर जानकारी फटाफट
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया रोबोट पेश किया है। यह रोबोट यात्रियों को अपना रास्ता ढूंढने और जरूरी जानकारी जल्दी पाने में सहायता करेगा।
इसे शनिवार को एयरपोर्ट के आर्ट म्यूजियम कलांगन में पहली बार दिखाया गया। एयरपोर्ट पर लोगों के लिए रास्ता खोजना और अपडेट्स पाना और भी आसान हो, इसके लिए यह एक नई पहल है।
सभी सुविधाओं के बारे में देगा जानकारी
यह रोबोट उड़ान की तुरंत जानकारी देता है। यात्रियों को उनके गेट तक पहुंचने में भी मदद करता है और एयरपोर्ट पर मौजूद सभी सुविधाओं के बारे में भी बताता है।
यह रोबोट केरलम की संस्कृति को भी दर्शाता है। यह कथकली और ओट्टनथुल्लल जैसे पारंपरिक कला रूपों के बारे में बताता है।
साथ ही, कलांगन में रखी मूर्तियों और कलाकृतियों के बारे में भी पर्यटकों को जानकारी देता है। इस रोबोट को पुणे की काइनेटिक्स रोबोटिक्स ने बनाया है।
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) लगातार टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और यह रोबोट उसी पहल का हिस्सा है।
रोबोट सुविधा के विस्तार की योजना
CIAL इन रोबोट्स का इस्तेमाल चेक-इन हॉल्स में भी करने की सोच रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को मदद मिल सके।
इसके अलावा, डिलीवरी रोबोट्स को भी लाने की तैयारी है, जो टर्मिनल के अंदर यात्रियों की सीट तक खाना और दूसरी चीजें पहुंचाएंगे।
एयरपोर्ट का लक्ष्य है कि यात्रियों की मदद से यात्रा को और भी आसान और आरामदायक बनाया जाए।