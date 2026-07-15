आधे से ज्यादा यूजर स्मार्टफोन में पसंद कर रहे AI फीचर, अध्ययन में कई खुलासे

लगभग 61 फीसदी यूजर्स का मानना है कि अगर, AI सीधे उनके डिवाइस पर डाटा प्रोसेस करे तो काम तेजी से होता है और प्राइवेसी भी बनी रहती है।

चिपसेट का भी अपना महत्व है। 68 फीसदी लोगों का मानना है कि ये चिपसेट गेमिंग, स्पीड और बैटरी लाइफ को बेहतर बनाते हैं।

अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि जेन G (72 फीसदी) मिलेनियल्स (65 फीसदी) के मुकाबले फोन चुनते वक्त AI को थोड़ा ज्यादा अहमियत देती है। जहां तक बात है महिला यूजर्स की तो वे ज्यादातर कैमरा ऐप्स में AI का इस्तेमाल करती हैं, वहीं पुरुष उत्पादकता और कम्युनिकेशन से जुड़े कामों के लिए इसे ज्यादा पसंद करते हैं।