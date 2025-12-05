LOADING...
क्लाउडफ्लेयर हुआ डाउन, दुनियाभर में बड़ी मोबाइल ऐप्स ठप
क्लाउडफ्लेयर हुआ डाउन

क्लाउडफ्लेयर हुआ डाउन, दुनियाभर में बड़ी मोबाइल ऐप्स ठप

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 05, 2025
03:13 pm
क्या है खबर?

जानी-मानी क्लाउड कंपनी क्लाउडफ्लेयर की सेवाएं डाउन होने के कारण दुनियाभर में यूजर्स को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने बताया कि उसके इंटरनल सर्विस में गिरावट आई है, जिसकी वजह से कई ऐप्स और वेबसाइट्स एक्सेस नहीं हो पा रहे थे। सर्विस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर भी कुछ समय के लिए बंद हो गया, जिससे आउटेज की गंभीरता और बढ़ गई। इस बड़े तकनीकी फॉल्ट ने लाखों यूजर्स के कामकाज को प्रभावित किया।

प्रभावित सेवाएं

सोशल मीडिया, फाइनेंस और AI प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा हुए प्रभावित

इस आउटेज का असर दुनिया के कई बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया। सोशल मीडिया ऐप्स जैसे एक्स, लिंक्डइन और डिस्कॉर्ड सही तरीके से लोड नहीं हो रहे थे। प्रोडक्टिविटी और AI टूल्स जैसे कैनवा, नोटियन, ChatGPT और परप्लेक्सिटी भी लंबे समय तक काम नहीं कर पाए। वहीं स्पॉटिफाई, लेटरबॉक्सड, कॉइनबेस, ग्रो और शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर भी एक्सेस एरर दिखे। कई यूजर्स को लॉगिन और सर्वर कनेक्शन में लगातार दिक्कतें आती रहीं।

 सेवाएं 

कुछ सेवाएं बहाल

क्लाउडफ्लेयर की स्थिति धीरे-धीरे सुधरने के बाद कुछ प्लेटफॉर्म फिर से ऑनलाइन हो गए हैं। कैनवा, लिंक्डइन, क्विलबॉट और ग्रो जैसे महत्वपूर्ण ऐप्स अब ठीक से चल रहे हैं। डाउनडिटेक्टर भी बहाल हो चुका है, जिससे लोग फिर से इंटरनेट सेवाओं की स्थिति की जांच कर पा रहे हैं। हालांकि, रिकवरी पूरी तरह समान नहीं है और कई क्षेत्रों में दिक्कतें बनी हुई हैं, जिससे यूजर्स को अभी भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

अन्य

गेमिंग और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म अब भी बुरी तरह प्रभावित  

रिकवरी के बावजूद एंटरटेनमेंट और गेमिंग सेक्टर में स्थिति अब भी सामान्य नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रंचीरोल और फोर्टनाइट जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म कई यूजर्स के लिए अभी भी एक्सेस नहीं हो रहे हैं। इन सेवाओं में लगातार एरर आ रहे हैं, जिससे गेमर्स और मनोरंजन के लिए ऐप्स इस्तेमाल करने वालों को दिक्कत हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी तरह रिकवरी में अभी और समय लग सकता है।

