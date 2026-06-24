क्लाउडफ्लेयर CEO मैथ्यू प्रिंस ने AI एजेंट्स को छोटे बिजनेस के लिए बताया खतरा

बाजार के एकीकरण के जोखिम की दी चेतावनी

प्रिंस का कहना है कि अगर, लोग AI एजेंट्स पर निर्भर होने लगेंगे तो बाजार में जानी-मानी बड़ी कंपनियां हावी हो सकती हैं। उन्होंने चेतावनी दी है, "अगर, बाजार में नए दिग्गज नहीं आ पाए तो कंपनियों का बहुत बड़े पैमाने पर विलय हो जाएगा।"

कुछ कंपनियां तो इस बदलाव के लिए पहले से ही कमर कस रही हैं। मॉर्गन स्टेनली अपने प्लेटफॉर्म्स को अपडेट कर रहा है, ताकि AI एजेंट सीधे उनके सिस्टम के साथ काम कर सकें।