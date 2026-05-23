क्लाउड का प्लग-इन अब इनवॉइस, रिपोर्टिंग और मार्केटिंग का काम बना देगा आसान 

15 वर्कफ्लो को कवर करता है प्लग-इन

यह प्लग-इन फाइनेंस, मार्केटिंग, मानव संसाधन और ऑपरेशंस से जुड़े 15 अलग-अलग तरह के वर्कफ्लो को पूरा करता है। इसे इंस्टॉल करना भी बेहद आसान है।

आपको बस प्लग-इन्स पेज पर जाकर 'स्मॉल बिजनेस' प्लग-इन इंस्टॉल करना है, फिर उसे चालू करना है। इसके बाद, claude.com/download से क्लाउड कोवर्क डाउनलोड करें और बिना किसी कोडिंग स्किल्स के अपने मौजूदा ऐप्स (गूगल वर्कस्पेस या माइक्रोसॉफ्ट 365) को इससे जोड़ दें।

यह आपके लिए अकाउंट्स का मिलान कर सकता है, किसी भी गलती या गड़बड़ी को पकड़ सकता है, आपके अकाउंटेंट के लिए आसान भाषा में लाभ-हानि का विवरण तैयार कर सकता है।

इतना ही नहीं, यह हबस्पॉट डाटा का इस्तेमाल करके प्रचार के लिए बेहतरीन रणनीतियां भी बना सकता है और आपके अगले कैंपेन के लिए कैनवा पर ग्राफिक भी तैयार कर सकता है।