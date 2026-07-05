क्लेयर पारफिट स्पेस टॉयलेट सफाई के काम से मंगल मिशन तक कैसे पहुंची? टेक्नोलॉजी Jul 05, 2026

यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) में मंगल अन्वेषण अध्ययन प्रमुख क्लेयर पारफिट एक ऐसी टीम का नेतृत्व कर रही हैं, जो मंगल ग्रह पर भविष्य में होने वाले इंसानी और रोबोटिक अभियानों की योजना बना रही है।

उनकी यह यात्रा 2001 से शुरू होती है, जब लीसेस्टर के नेशनल स्पेस सेंटर के उद्घाटन से पहले वे वहां स्पेस टॉयलेट साफ करने का काम करती थीं।

वे 14 साल की उम्र थी, जब नासा में आवेदन करने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसके बाद उन्हें इस सेंटर में यह मौका मिला और उन्होंने 2001 में इसके बड़े उद्घाटन की तैयारियों में पूरा सहयोग दिया।