अंतरिक्ष में आम नागरिक की मदद से वैज्ञानिकों ने खोजी रेड-बार्ग रेडियो आकाशगंगा

LOFAR ने रैड-बार्ग में शॉकवेव्स वाले जेट खोजे

रैड-बार्ग को सबसे पहले एक आम नागरिक ने पहचाना था। इसके बाद, LOFAR के लो-फ्रीक्वेंसी स्काई सर्वे का इस्तेमाल करके इसका गहन अध्ययन किया गया। इस सर्वे से ऐसे धुंधले विवरण भी सामने आए, जो सामान्य दूरबीनों से नहीं दिखते थे।

वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी यह अनोखी आकृति इसलिए बनी है क्योंकि यह एक भीड़-भाड़ वाले आकाशगंगा क्लस्टर से सुपरसोनिक गति से गुजरी है।

इस तेज गति के कारण शॉकवेव्स पैदा होती हैं, जो इसके प्लाज्मा जेट्स को मोड़ती और दबाती हैं। सह लेखक प्रतीक दाभाडे के अनुसार, भविष्य के सर्वे में ऐसे कई और सिस्टम मिल सकते हैं, जिनसे जेट्स, आकाशगंगा और उनके वातावरण के बीच के आपसी तालमेल के बारे में और जानकारी मिलेगी।