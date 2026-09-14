1980 के दशक वाली AI तस्वीर बनाने वालों को साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने दी चेतावनी

आपकी जानकारी को कितने समय तक सेव रखा जाएगा, इसे लेकर हर ऐप के अपने नियम हैं। ChatGPT डिलीट किए गए डाटा को 30 दिनों तक अपने पास रखता है, वहीं जेमिनी उसे 18 महीने तक संभालता है।

अगर, कोई यूजर अपनी चैट को सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देता है तो क्लाउड उनके पहचान रहित वर्जन को 5 साल तक अपने पास रख सकता है।

पॉपर की सलाह है कि ऐसे ट्रेंड्स का हिस्सा बनने से पहले थोड़ा रुककर सोचना बेहद जरूरी है। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स का सही से इस्तेमाल करें और आप जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से सोच-समझ लें।