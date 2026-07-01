चीनी वैज्ञानिकों ने समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए तैयार की किफायती तकनीक टेक्नोलॉजी Jul 01, 2026

चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सोलर मशीन तैयार की है, जो समुद्री पानी को सुरक्षित पीने लायक बनाती है। यह मशीन सिर्फ सूरज की रोशनी और कुछ खास नैनो-सामग्रियों का इस्तेमाल करती है।

पहले के तरीकों में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती थी, वहीं यह नया सिस्टम काफी किफायती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सुरक्षा मानकों पर भी खरा उतरता है।

इस प्रोटोटाइप मशीन को एक साल तक खुले में इस्तेमाल किया गया और इस दौरान इसने 5 वर्ग मीटर खेत को पूरे फसल के मौसम में पानी भी दिया।