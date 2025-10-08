चीनी हैकर्स अमेरिकी कानूनी फर्मों को बना सकते हैं निशाना- रिपोर्ट
क्या है खबर?
चीन के हैकर्स अमेरिका की सरकारी एजेंसियों पर साइबर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। वाशिंगटन क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रमुख अमेरिकी कानूनी फर्मों में कथित घुसपैठ की जांच शुरू की है। न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) के अनुसार, मामले से अवगत 2 सूत्रों ने बताया कि हैकर्स ने कई फर्मों के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बनाई। FBI इस हमले की गंभीरता का आकलन कर रहा है और साइबर सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई कर रहा है।
हमला
विलियम्स एंड कोनोली पर हमला
विलियम्स एंड कोनोली ने बताया कि हैकर्स ने उसके कुछ कंप्यूटर सिस्टम और वकीलों के ईमेल अकाउंट्स तक 'जीरो-डे अटैक' के माध्यम से पहुंच बनाई। हालांकि, कंपनी ने कहा कि किसी संवेदनशील क्लाइंट डाटा की चोरी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। फर्म ने सुरक्षा कदम बढ़ाए हैं और किसी अनधिकृत ट्रैफिक का कोई संकेत नहीं मिला है। इस हमले का स्रोत चीन माना जा रहा है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है।
परिप्रेक्ष्य
साइबर हमलों का व्यापक परिप्रेक्ष्य
अमेरिकी अधिकारी दशकों से चीन से जुड़ी हैकिंग गतिविधियों की शिकायत करते रहे हैं। उनका आरोप है कि अधिकांश हमले अमेरिकी कंपनियों की बौद्धिक संपदा की चोरी पर केंद्रित हैं। FBI इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास और FBI ने टिप्पणी के अनुरोध का अभी तक जवाब नहीं दिया। जांच जारी है और अमेरिकी एजेंसियां साइबर खतरों से निपटने के लिए सतर्क हैं।