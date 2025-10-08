चीनी हैकर्स अमेरिकी कानूनी फर्मों को बना सकते हैं निशाना (तस्वीर: पिक्साबे)

चीनी हैकर्स अमेरिकी कानूनी फर्मों को बना सकते हैं निशाना- रिपोर्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:48 pm Oct 08, 202512:48 pm

क्या है खबर?

चीन के हैकर्स अमेरिका की सरकारी एजेंसियों पर साइबर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। वाशिंगटन क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रमुख अमेरिकी कानूनी फर्मों में कथित घुसपैठ की जांच शुरू की है। न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) के अनुसार, मामले से अवगत 2 सूत्रों ने बताया कि हैकर्स ने कई फर्मों के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बनाई। FBI इस हमले की गंभीरता का आकलन कर रहा है और साइबर सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई कर रहा है।