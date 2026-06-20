चीन और भारत के AI में पिछड़ने की वजह आई सामने टेक्नोलॉजी Jun 20, 2026

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में आगे निकलना सिर्फ अच्छी तकनीक या ढेर सारे पैसों से नहीं होता, बल्कि इसके लिए तेज दिमागों की भी जरूरत पड़ती है।

मैक्रोपोलों की ताजा रिपोर्ट बताती है कि चीन दुनिया के 38 फीसदी शीर्ष AI शोधकर्ता तैयार करता है। हालांकि, उन्हें अपने देश में रोककर रख पाना उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि इनमें से ज्यादातर अमेरिका में जाकर काम करने लगते हैं।

रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर, कोई देश AI के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपनी प्रतिभाओं को देश में ही रोकना होगा।