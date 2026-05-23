चीन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करेगा बर्फीली पानी की खोज                        

अनुसंधान की जगह चुनने में मिलेगी मदद

चांग'ई-7 मिशन चीन के हैनान में स्थित लॉन्च साइट पर लगभग तैयार खड़ा है। यह एक शानदार मिशन है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और एक हॉपर भी शामिल है, जो चंद्रमा की सतह पर उछल-उछल कर आगे बढ़ेगा।

यह मिशन चांग'ई-6 की कामयाबी पर आधारित है, जिसने चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से नमूने सफलतापूर्वक धरती पर पहुंचाए थे।

चीन का लक्ष्य है कि वह 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजे। चांग-ई-7 से जो जानकारी मिलेगी, उससे इस क्षेत्र में भविष्य के रिसर्च बेस के लिए सही जगह चुनने में बहुत मदद मिलेगी।