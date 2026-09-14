चीन ने पेश किया पानी में जासूसी करने वाला रोबोट
चीन ने हाल ही में BG-5 गोल्डन ड्रैगन फिश नाम का एक अत्याधुनिक अंडरवाटर रोबोट पेश किया है, जो बिल्कुल असली मछली की तरह तैर सकता है।
बीजिंग में हुई 2026 चाइना इंटरनेशनल फेयर फॉर ट्रेड इन सर्विसेज प्रदर्शनी में इसे दुनिया के सामने लाया गया। इस रोबोट में कई जोड़ों वाली पूंछ और सेंसर लगे हैं, जिनसे यह अपने आप बाधाओं के बीच से रास्ता बना लेता है। यह क्षमता अंडरवाटर सर्विलांस तकनीक के लिए एक बड़ी तरक्की है।
BG-5 का आकार कॉम्पैक्ट
BG-5 काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है, जिसकी लंबाई लगभग 64cm और वजन केवल 3 किलोग्राम है। इसके बावजूद यह 5 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है और 0.6 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल सकता है। इसकी मछली जैसी चाल केवल दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि इसकी मदद से रोबोट चुपचाप रहता है, जिससे यह उथले पानी की जासूसी और निगरानी के लिए बहुत कारगर हो सकता है।
इसके अलावा, BG-5V नाम का एक वर्जन भी मौजूद है, जिसमें रास्ते की योजना और टीमवर्क की सुविधाएं शामिल हैं। यह दिखाता है कि ये रोबोट मिलकर अधिक जटिल काम कर सकते हैं, जिनमें सैन्य निगरानी भी शामिल है।