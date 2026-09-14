चीन ने पेश किया पानी में जासूसी करने वाला रोबोट

BG-5 काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है, जिसकी लंबाई लगभग 64cm और वजन केवल 3 किलोग्राम है। इसके बावजूद यह 5 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है और 0.6 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल सकता है। इसकी मछली जैसी चाल केवल दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि इसकी मदद से रोबोट चुपचाप रहता है, जिससे यह उथले पानी की जासूसी और निगरानी के लिए बहुत कारगर हो सकता है।

इसके अलावा, BG-5V नाम का एक वर्जन भी मौजूद है, जिसमें रास्ते की योजना और टीमवर्क की सुविधाएं शामिल हैं। यह दिखाता है कि ये रोबोट मिलकर अधिक जटिल काम कर सकते हैं, जिनमें सैन्य निगरानी भी शामिल है।