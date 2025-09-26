सोशल मीडिया पर छाया नन्हा जीनियस अग्निव, कोडिंग और रोबोटिक्स में है माहिर
क्या है खबर?
सोशल मीडिया पर इन दिनों अग्निव नाम का 6 वर्षीय बच्चा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अग्निव को देश का सबसे होशियार बच्चा कहा जा रहा है। लाखों लोग उसके अनोखे टैलेंट को देखकर हैरान हैं। इतनी कम उम्र में उनकी मेहनत और सीखने का तरीका लोगों को प्रेरित कर रहा है। उनके परिवार का कहना है कि अग्निव नई चीज को खेल की तरह अपनाते हैं और जल्दी समझ लेते हैं।
प्रतिभा
कोडिंग से लेकर क्वांटम तक
अग्निव कोडिंग और रोबोटिक्स में माहिर हैं। वह आर्डुइनो बोर्ड प्रोग्राम करते हैं, LED प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और रोबोटिक्स की क्लास में नई तकनीक सीखते हैं। कमांड टाइप करना और रोबोट को चलाना उनके लिए खेल जैसा है। इतना ही नहीं, वह क्वांटम भौतिकी जैसे कठिन विषय पर भी बात करते हैं, जिसे कई लोग बड़े होकर सीखते हैं। उनकी जिज्ञासा और आत्मविश्वास ने लोगों को प्रभावित किया है।
सपने
भविष्य के बड़े सपने
अग्निव के सपने भी उनकी उम्र से बड़े हैं। वह आगे चलकर अंतरिक्ष यात्री, F1 रेसर या पुरातत्वविद् बनना चाहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्रति उनका खास लगाव है और वह वहां काम करने का सपना देखते हैं। परिवार का कहना है कि अग्निव लगातार नई चीजें सीखने में लगे रहते हैं और हर लक्ष्य को चुनौती की तरह लेते हैं। इतनी छोटी उम्र में उनका यह जुनून भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की ओर इशारा करता है।