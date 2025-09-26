सोशल मीडिया पर छाया नन्हा जीनियस अग्निव

सोशल मीडिया पर छाया नन्हा जीनियस अग्निव, कोडिंग और रोबोटिक्स में है माहिर

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:18 pm Sep 26, 202502:18 pm

क्या है खबर?

सोशल मीडिया पर इन दिनों अग्निव नाम का 6 वर्षीय बच्चा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अग्निव को देश का सबसे होशियार बच्चा कहा जा रहा है। लाखों लोग उसके अनोखे टैलेंट को देखकर हैरान हैं। इतनी कम उम्र में उनकी मेहनत और सीखने का तरीका लोगों को प्रेरित कर रहा है। उनके परिवार का कहना है कि अग्निव नई चीज को खेल की तरह अपनाते हैं और जल्दी समझ लेते हैं।