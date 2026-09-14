AI को बेकाबू होने से रोकने में जुटा चीन, अमेरिकी मॉडल्स पर कसेगा शिकंजा

चीन के नए नियम बताते हैं कि वह AI से जुड़े खतरों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। राज्य सुरक्षा मंत्री चेन यिक्सिन ने खासकर अमेरिका के एडवांस AI मॉडल को एक बड़ी चिंता बताया है।

इसके साथ ही चीन की 2025 की सुरक्षा योजना में अब इस बात पर भी गौर किया गया है कि अगर, AI अपने आप काम करने लगे तो क्या होगा? राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी स्पष्ट कहा है, "AI हमेशा इंसानी नियंत्रण में ही रहना चाहिए।"