चीन ने नियो ब्रेन चिप के व्यावसायिक इस्तेमाल को दी मंजूरी टेक्नोलॉजी Jun 14, 2026

चीन ने एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी को पछाड़ते हुए उपलब्धि हासिल की है। यहां नियो नाम की एक ब्रेन चिप को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है। त्सिंगुआ यूनिवर्सिटी और न्यूरोकल टेक्नोलॉजी ने मिलकर इस सिक्के के आकार के इम्प्लांट को विकसित किया है। अब इसे पूरे देश की सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली में लागू किया जाएगा। इस चिप का मकसद रीढ़ की हड्डी की चोट या लकवे से जूझ रहे लोगों की मदद करना है, ताकि वे अपने तंत्रिका तंत्र पर फिर से कुछ हद तक नियंत्रण पा सकें।