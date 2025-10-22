LOADING...
चीन की एनालॉग AI चिप एनवीडिया GPU से 1,000 गुना तेज कर सकती है काम
एनालॉग AI चिप एनवीडिया से तेज काम कर सकती है (प्रतीकात्मक तस्वीर: पिक्साबे)

Oct 22, 2025
01:49 pm
क्या है खबर?

चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक सुपरफास्ट एनालॉग चिप बनाई है, जो पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में कम ऊर्जा में जटिल गणितीय समस्याएं हल कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, यह चिप उन्नत वैज्ञानिक कार्यों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए खासतौर पर उपयोगी होगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह एनालॉग डिवाइस एनवीडिया H100 GPU जैसे आधुनिक डिजिटल प्रोसेसर से 1,000 गुना तेज और 100 गुना अधिक ऊर्जा दक्षता के साथ काम कर सकता है।

एनालॉग कंप्यूटिंग

एनालॉग कंप्यूटिंग का नया दौर

नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, डिजिटल कंप्यूटिंग जहां 0 और 1 पर निर्भर करती है, वहीं एनालॉग कंप्यूटिंग लगातार बदलते मानों से जानकारी प्रोसेस करती है। इसे लाइट डिमर स्विच की तरह समझा जा सकता है, जो अलग-अलग स्तर पर रोशनी नियंत्रित करता है। एनालॉग सिस्टम डिजिटल प्रोसेसर जितनी ही सटीकता देता है और 6G संचार तथा AI के लिए मददगार साबित हो सकता है। वायरलेस सिग्नल डिटेक्शन में भी इस डिवाइस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

सीमाएं

डिजिटल सिस्टम की सीमाएं

डिजिटल कंप्यूटर बड़ी गणनाओं में ज्यादा समय और ऊर्जा लेते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्राकृतिक प्रणालियों जैसे मौसम पूर्वानुमान या बड़े डाटा पर काम करने वाले AI मॉडल के लिए यह तरीका धीमा पड़ जाता है। टीम ने बताया कि जैसे-जैसे डाटा की मात्रा बढ़ती जा रही है, पारंपरिक डिजिटल कंप्यूटरों के लिए यह चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि प्रोसेसिंग और मेमोरी के अलग-अलग होने से प्रदर्शन पर असर पड़ता है।

संभावनाएं

एनालॉग कंप्यूटिंग की संभावनाएं

एनालॉग कंप्यूटिंग भौतिक मानों जैसे वोल्टेज या करंट से सीधे गणनाएं करती है, जिससे यह तेज और ऊर्जा-कुशल बन जाती है। पेकिंग विश्वविद्यालय की टीम ने बताया कि उनके एनालॉग सिस्टम ने मध्यम-स्तर की गणनाओं में आधुनिक GPU को पीछे छोड़ दिया है। उनका मानना है कि सर्किट में सुधार के बाद इसका प्रदर्शन और बढ़ सकता है। यह तकनीक आने वाले समय में AI और वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा दे सकती है।