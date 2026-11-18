अग्निकुल ने 3D-प्रिंटेड अग्निलेट रॉकेट इंजन किया परीक्षण
लेखन दिनेश चंद शर्मा
चेन्नई की स्पेस-टेक कंपनी अग्निकुल कॉसमॉस ने अपने अपग्रेड किए गए अग्निलेट रॉकेट इंजन का अभी हाल ही में टेस्ट-फायर किया है। यह उनके अगले बड़े लॉन्च मिशन-02 के लिए एक अहम कदम है।
कंपनी की टीम ने इस टेस्ट का वीडियो ऑनलाइन भी शेयर किया है। इससे हर कोई भारतीय अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में आने वाली नई चीजें देख पाया।
अग्निलेट अब पंप-फेड तकनीक से लैस हुआ
अग्निकुल के आने वाले लॉन्च के लिए यह बेहतर अग्निलेट इंजन बहुत खास है। नए टेस्ट में सामने आया कि यह इंजन अलग-अलग पावर लेवल को आसानी से संभाल सकता है।
इतना ही नहीं, इसने एग्जॉस्ट में शानदार 'माक डायमंड्स' भी बनाए। इस अपग्रेड के बाद अग्निकुल पुरानी टेक्नोलॉजी से हटकर 'पंप-फेड' सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है।
इससे कंपनी का रास्ता रियूजेबल रॉकेट बनाने की ओर खुल गया है। साथ ही भारत सरकार की तरफ से मिली नई मदद से भविष्य के लॉन्च का खर्चा भी कम हो सकता है।
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