अग्निकुल के आने वाले लॉन्च के लिए यह बेहतर अग्निलेट इंजन बहुत खास है। नए टेस्ट में सामने आया कि यह इंजन अलग-अलग पावर लेवल को आसानी से संभाल सकता है।

इतना ही नहीं, इसने एग्जॉस्ट में शानदार 'माक डायमंड्स' भी बनाए। इस अपग्रेड के बाद अग्निकुल पुरानी टेक्नोलॉजी से हटकर 'पंप-फेड' सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है।

इससे कंपनी का रास्ता रियूजेबल रॉकेट बनाने की ओर खुल गया है। साथ ही भारत सरकार की तरफ से मिली नई मदद से भविष्य के लॉन्च का खर्चा भी कम हो सकता है।