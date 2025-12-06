ChatGPT के एक्टिव यूजर्स की संख्या में वृद्धि धीमी हो गई है

ChatGPT के यूजर्स की वृद्धि हुई धीमी, गूगल जेमिनी को मिल रही बढ़त

क्या है खबर?

ChatGPT की वृद्धि धीमी पड़ने लगी है, जबकि गूगल का जेमिनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हालांकि बाजार हिस्सेदारी के मामले वह आगे है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के नए आंकड़ों के अनुसार, OpenAI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट मोबाइल डिवाइस पर वैश्विक डाउनलोड में 50 फीसदी और वैश्विक मासिक एक्टिव यूजर्स (MAU) में 55 फीसदी हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ गूगल जेमिनी वृद्धि की गति बरकरार रखता है तो वह ChatGPT के करीब पहुंच सकता है।