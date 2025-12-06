ChatGPT के यूजर्स की वृद्धि हुई धीमी, गूगल जेमिनी को मिल रही बढ़त 

ChatGPT के यूजर्स की वृद्धि हुई धीमी, गूगल जेमिनी को मिल रही बढ़त
क्या है खबर?
ChatGPT की वृद्धि धीमी पड़ने लगी है, जबकि गूगल का जेमिनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हालांकि बाजार हिस्सेदारी के मामले वह आगे है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के नए आंकड़ों के अनुसार, OpenAI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट मोबाइल डिवाइस पर वैश्विक डाउनलोड में 50 फीसदी और वैश्विक मासिक एक्टिव यूजर्स (MAU) में 55 फीसदी हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ गूगल जेमिनी वृद्धि की गति बरकरार रखता है तो वह ChatGPT के करीब पहुंच सकता है।
यूजर्स
कितनी हुई यूजर्स की संख्या?
आंकड़े बताते हैं कि ChatGPT के वैश्विक मासिक एक्टिव यूजर्स की संख्या अगस्त से नवंबर तक केवल 6 फीसदी की वृद्धि के साथ 76 करोड़ से बढ़कर लगभग 81 करोड़ हो गई। दूसरी तरफ गूगल जेमिनी के MAU की संख्या में इसी अवधि के दौरान लगभग 30 फीसदी की वृद्धि हुई, क्योंकि इसके नए इमेज जेनरेशन मॉडल नैनो बनाना के लॉन्च के बाद इसे अपनाने में तेजी आई। यह संख्या 31 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ हो गई है।
गिरावट
हिस्सेदारी पर कितना पड़ा असर?
ChatGPT, कोपायलट, क्लाउड, परप्लेक्सिटी और ग्रोक जैसे सभी शीर्ष ऐप्स की तुलना में जेमिनी AI चैटबॉट बाजार में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। गूगल का अनुमान है कि पिछले सात महीनों (मई-नवंबर) में जेमिनी ने वैश्विक MAU में अपनी हिस्सेदारी में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। दूसरी तरफ OpenAI के चैटबॉट की हिस्सेदारी में 4 महीनों (अगस्त-नवंबर) में 3 प्रतिशत आई। इससे कंपनी चिंतित है और ChatGPT को बेहतर बनाने के लिए कोड रेड घोषित किया है।