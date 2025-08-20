ChatGPT भारत में हुआ डाउन, यूजर्स नहीं कर पा रहे AI चैटबॉट का उपयोग
क्या है खबर?
OpenAI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ChatGPT डाउन होने के कारण बड़ी संख्या में यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, 20 अगस्त, 2025 की सुबह से शिकायतों में तेजी आई है। इसका असर भारत के कई हिस्सों में एक साथ दिखाई दिया। रिपोर्ट बताती है कि करीब 54 प्रतिशत समस्याएं ChatGPT से जुड़ी हैं, 43 प्रतिशत वेबसाइट पर और 3 प्रतिशत मोबाइल ऐप में दर्ज की गईं।
यूजर्स को किन दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना?
रिपोर्ट में कहा गया है कि यूजर्स को ChatGPT पर बातचीत खोलने में दिक्कत हो रही है। कई लोगों ने बताया कि जवाब आने में काफी देर लग रही है और कई बार प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वेबसाइट और ऐप पर लॉगिन की समस्या भी आ रही है, जिससे न तो नई चैट शुरू हो पा रही है और न ही पुरानी चैट देखी जा रही है।
प्रतिक्रिया
OpenAI ने दी प्रतिक्रिया
OpenAI ने अपने स्टेटस पेज पर माना है कि उनकी सेवाओं में दिक्कत आई है। कंपनी ने कहा कि वेब, मोबाइल ऐप, व्हाट्सऐप और बाकी टूल्स पर ज्यादा एरर दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिक्कत ठीक करने के लिए काम चल रहा है और हालात पर नजर रखी जा रही है। इससे पहले 19 अगस्त की रात हल्की गड़बड़ी हुई थी, लेकिन 20 अगस्त को आई ये दिक्कत बड़े पैमाने पर यूजर्स को प्रभावित कर रही है।