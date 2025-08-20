ChatGPT भारत में हुआ डाउन, यूजर्स नहीं कर पा रहे AI चैटबॉट का उपयोग

ChatGPT भारत में हुआ डाउन

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:30 pm Aug 20, 202501:30 pm

क्या है खबर?

OpenAI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ChatGPT डाउन होने के कारण बड़ी संख्या में यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, 20 अगस्त, 2025 की सुबह से शिकायतों में तेजी आई है। इसका असर भारत के कई हिस्सों में एक साथ दिखाई दिया। रिपोर्ट बताती है कि करीब 54 प्रतिशत समस्याएं ChatGPT से जुड़ी हैं, 43 प्रतिशत वेबसाइट पर और 3 प्रतिशत मोबाइल ऐप में दर्ज की गईं।