OpenAI ने ChatGPT में पेश किया प्रोनन्सिएशन गाइडेंस फीचर, 60 ज्यादा भाषाओं में करेगा काम

ऑडियो क्लिप्स के साथ समझाएगा पूरा उच्चारण

बस आपको "हाउ डू आई प्रोनॉन्स योशिदा, नाकमुरा, एंड ताकाहाशी?" जैसा कुछ लिखना होगा और ChatGPT ऑडियो क्लिप्स के साथ उनका पूरा उच्चारण समझा देगा।

आप उद्योग से जुड़े खास शब्दों के लिए भी मदद ले सकते हैं या फिर बातचीत के दौरान ही जापानी से अरबी जैसी किसी भी भाषा में स्विच कर सकते हैं।

यही नहीं, आप फोनेटिक स्पेलिंग को सीधे अपने नोट्स में कॉपी करके रख सकते हैं, ताकि बाद में जल्दी से उनका इस्तेमाल कर सकें।

अगर, आप अक्सर वैश्विक टीमों के साथ काम करते हैं तो यह फीचर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।