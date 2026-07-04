OpenAI ने ChatGPT में पेश किया प्रोनन्सिएशन गाइडेंस फीचर, 60 ज्यादा भाषाओं में करेगा काम
OpenAI ने हाल ही में ChatGPT में एक नया फीचर 'प्रोनन्सिएशन गाइडेंस' लॉन्च किया है। यह सुविधा आपको विदेशी नामों, जगहों, ब्रांड्स और तकनीकी शब्दों का बिल्कुल सही उच्चारण सिखाने में मदद करेगी। यह फीचर 60 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है।
खास बात यह है कि आपको अपने सामान्य ChatGPT चैट के अंदर ही फोनेटिक टेक्स्ट और ऑडियो दोनों मिल जाएंगे, इसके लिए किसी अतिरिक्त ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतरराष्ट्रीय बैठकों या क्लाइंट कॉल्स से पहले अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए यह सुविधा बेहद काम की है।
ऑडियो क्लिप्स के साथ समझाएगा पूरा उच्चारण
बस आपको "हाउ डू आई प्रोनॉन्स योशिदा, नाकमुरा, एंड ताकाहाशी?" जैसा कुछ लिखना होगा और ChatGPT ऑडियो क्लिप्स के साथ उनका पूरा उच्चारण समझा देगा।
आप उद्योग से जुड़े खास शब्दों के लिए भी मदद ले सकते हैं या फिर बातचीत के दौरान ही जापानी से अरबी जैसी किसी भी भाषा में स्विच कर सकते हैं।
यही नहीं, आप फोनेटिक स्पेलिंग को सीधे अपने नोट्स में कॉपी करके रख सकते हैं, ताकि बाद में जल्दी से उनका इस्तेमाल कर सकें।
अगर, आप अक्सर वैश्विक टीमों के साथ काम करते हैं तो यह फीचर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।